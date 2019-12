Tweede editie van SweetBrowniesforlife eindigt op 5.215 euro Sam Vanacker

19 december 2019

15u31 0 Hooglede De brownieverkoop van het gezin van Charlotte Soenen en Dennis Marvellie heeft 5.215 euro opgebracht voor Kom Op Tegen Kanker. Het gezin uit Gits maakte donderdag het bedrag bekend vanuit Kortrijk.

Met 8.254 brownies werden de 7.200 brownies van vorig jaar ruim overschreden, goed voor een bedrag van 5.215 euro. De kleine Céleste (7) mocht het totaalbedrag bekend maken bij presentator Jeroen Delodder, waarna ze op de knop voor de vlam mocht drukken. “We haalden in Kortrijk weliswaar de live-uitzending niet, maar de opgenomen video zal later uitgezonden worden, terwijl we vanavond ook nog eens te zien zijn in Iedereen Beroemd”, vertelt Charlotte.

Het gezin deed hun verhaal vorig jaar al live in Wachtebeke en toen al beloofde Charlotte dat ze terug zou komen. Die belofte heeft het gezin gehouden. “We zijn Gits enorm dankbaar voor de vele steun die we opnieuw hebben gekregen. De bakker, de bloemenwinkel, de tea-room, de handelaars, het STAP,... Iedereen zijn we dankbaar voor de enorme warmte die we mochten voelen in Gits.”