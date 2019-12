Tweede editie First New Year’s After Party Sam Vanacker

30 december 2019

10u54 0 Hooglede Voor het tweede jaar op rij organiseren twee bevriende koppels op 1 januari ‘The First New Years After Party’ in zaal Den Akker. Het driedelige concept blijft nagenoeg ongewijzigd, al is de entree voor de fuif dit jaar helemaal gratis.

Vanaf 16.30 is er in beperkte kring een etentje voor mensen die nood hebben aan samen zijn, waarna om 18.30 uur ‘The First New Years’ After Bar’ open gaat, waar iedereen kan genieten van een aperitiefje, gekoppeld aan een gratis optreden van Filip D’Haeze. Voor de kinderen is er een grimestand en een springkasteel. De eigenlijke fuif start om 21 uur met dj High Fly. Om 22.45 uur komt dj Da Rick anderhalf uur draaien. Vorig jaar kon het initiatief van Frederik Desmet, Annelies Decoster, Jürgen Ghekiere en Natacha Goudsmet op zowat 150 gasten rekenen. Dit keer ligt de lat iets hoger, want de vier vrienden beslisten om geen toegangsgeld meer te vragen.