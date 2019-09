Twee werken van Van Gogh samen goed voor 360.000 euro Sam Vanacker

23 september 2019

09u15 0 Hooglede In Gent zijn zondag twee vroege werken van de Nederlandse schilder Vincent Van Gogh geveild. Twee verschillende kopers hebben er samengeteld 360.000 euro voor neergeteld. De werken werden geveild door veilinghuis New-Arts uit Gits.

Het ging om een aquarel en een houtskooltekening uit de vroege jaren van Van Gogh. Voor de aquarel met bloemen werd 220.000 euro betaald, 20.000 euro meer dan de geschatte prijs. Het tweede werk, een houtskooltekening van een kruik, ging voor 140.000 euro onder de hamer, 10.000 euro minder dan de geschatte waarde. “De verkoper is tevreden”, luidt het bij het veilinghuis. Beide kopers zijn uit België afkomstig, waardoor het er naar uit ziet dat beide werken in ons land zullen blijven. Dat was ook de wens van de verkoper.