Twee werken van Van Gogh bij veilinghuis in Gits

18 september 2019

Een veilinghuis uit Gits heeft twee werken van Vincent Van Gogh in huis. Het gaat om een aquarel en een houtskooltekening uit de vroege jaren van Van Gogh. Het is uitzonderlijk dat dergelijke werken op de markt komen. Beide werken worden aanstaande zondag geveild in Gent.

Voor Johan Kiggen van veilinghuis New-Arts gaat het om een absolute primeur. “De twee werken zijn ontegensprekelijk van de hand van Van Gogh”, verzekert hij. “Zo werden ze eerder gedocumenteerd in 1947 en werden ze nog eens te boek gesteld in 2003. De werken werden destijds zelfs nagekeken door wijlen Jan Hoet nagekeken. Zijn opmerkelijke woorden waren: ‘Wat een vondst! Voor mij de hand van een grootmeester.’ De werken zijn oorspronkelijk afkomstig uit de zogenaamde Bredase kisten, die op zolder stonden bij de moeder van Van Gogh.”

In 2001 werden zowel de aquarel met de bloemen als de houtskooltekening van de vaas gekocht door een privéverzamelaar, die nu beslist heeft om de werken te verkopen. Dat de verkoop via veilinghuis New Arts loopt is geen toeval. “Ik ken de verkoper al ruim twintig jaar”, gaat Kiggen verder. “Tegelijk wou de verkoper liefst dat de werken in ons land zouden blijven, dus daarom stapte hij niet naar een internationaal veilinghuis.”

Rest de vraag hoeveel de werken zullen opbrengen. “Bij veilingen wordt met bodemprijzen gewerkt. De startprijs voor het aquarel bedraagt 200.000 euro, voor de houtskooltekening is dat 150.000 euro. Al kan het best zijn dat het aquarel tot 800.000 en de tekening tot 450.000 euro gaat. Had het om een schilderij op doek gegaan, dan spraken we uiteraard over een paar miljoen meer. Hoe dan ook is investeren in kunst altijd een verstandige keuze.”

De veiling van de twee Van Goghs vindt plaats op zondag 22 september vanaf 15 uur in de veilingzaal van de gerechtsdeurwaarders in de Ledergemstraat in Gent. De werken zijn daar op zaterdag te bezichtigen van 10 tot 18 uur en op zondagochtend van 10 tot 12 uur.