Twee maanden cel met uitstel voor lid Voorpost wegens racistische Facebookberichten Alexander Haezebrouck

03 juni 2020

17u32 0 Hooglede Een 48-jarige man uit Hooglede is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden met uitstel voor het posten van racistische berichten op Facebook. Het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia klaagde het lid van Voorpost aan.

De man, die lid is van de anti-multiculturele samenlevingsgroep Voorpost, postte in 2018 verschillende racistische berichten op Facebook onder zijn alias ‘Jim Van Leeuw’. Het parket vervolgde de man voor racisme en xenofobie. De man zelf ging voor de vrijspraak. “Eén bericht plaatste hij uit pure verontwaardiging, niet uit racisme”, pleitte zijn advocaat. “Een ander bericht was een filmpje van dansende Joden, een fragment uit een film van Louis De Funes.” De rechter ging daar niet in mee en veroordeelde hem toch. Naast de celstraf met uitstel moet hij een boete van achthonderd euro betalen, waarvan tweehonderd euro effectief. Hij moet ook Unia een schadevergoeding van vijfhonderd euro betalen.