Twee coronabesmettingen in Ter Linde, bezoek voorlopig niet meer toegestaan Sam Vanacker

13 oktober 2020

14u01 2 Hooglede Twee bewoners van woon- en zorgcentrum Ter Linde zijn besmet met het coronavirus. Alle 143 bewoners en de 160 personeelsleden zullen de komende dagen getest worden en bezoekers worden tot nader order niet meer toegelaten.

Nadat er op 29 september een van de personeelsleden van Ter Linde een positieve coronatest aflegde, gingen de bewoners van de gesloten afdeling Avondrood C1 in quarantaine en werden ze getest. 1 van die 21 bewoners bleek positief. Die bewoonster zit nog steeds in quarantaine, al werd de leefgroepwerking op die afdeling ondertussen hervat, terwijl bezoek in het rusthuis tot op vandaag wel nog toegelaten was. Nu er een nieuwe besmetting is opgedoken in een andere afdeling komt daar verandering in.

“Het gaat om een van de bewoners van Zonnegloed op de tweede verdieping”, zegt schepen van Sociale Zaken Dimitri Carpentier (Allen 8830). “Bij een opname in het ziekenhuis heeft die persoon een positieve test afgelegd. Aangezien het om een besmetting in een open afdeling gaat, liggen de zaken anders dan bij de eerste besmetting. In overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid is besloten om bezoek voorlopig niet meer toe te laten en alle bewoners en personeelsleden te testen zodat we zicht krijgen op de situatie. De bewoners van Zonnegloed op de tweede verdieping blijven voorlopig op de kamer. We hopen tegen het eind van de week de resultaten van de testen te hebben en zullen op basis daarvan de bezoekregeling terug evalueren.”