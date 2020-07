Truck verliest lading erwten: Roeselaarse ring kleurt groen LSI

15 juli 2020

16u59

Bron: LSI 5 Hooglede Aan de oversteekplaats van de Roeselaarse ring in Hooglede kleurde het wegdek woensdagnamiddag groen. Oorzaak was een ladingverlies van erwten. De reinigingswerken veroorzaakten wat verkeershinder richting Roeselare.

Rond 15.15 uur verloor een tractor of vrachtwagen een deel van zijn lading erwten. Duizenden groentjes kwamen aan de oversteek van de Beveren- en Honzebrouckstraat op het wegdek en het fietspad terecht. De brandweer snelde ter plaatse om de erwten weg te scheppen en de brei van groenten met water weg te spuiten. Van de veroorzaker was geen spoor meer. Vermoedelijk viel een deel van de lading van een vracht- of aanhangwagen bij een kort remmanoeuvre aan de oversteek. Er is daar een wegversmalling en er geldt een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur.