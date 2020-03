Trouwe medewerker neemt roer over van slagerij Pieter & Annelies in Gits Sam Vanacker

05 maart 2020

11u50 8 Hooglede Slagerij Pieter & Annelies in de Stationsstraat in Gits heeft een nieuwe zaakvoerder. Door privéomstandigheden besloten Pieter Vanackere en Annelies Vermote om de slagerij van de hand te doen en vaste medewerker Alexander Declerck is sinds deze week het gezicht van de zaak.

Alexander werkt al negen jaar in de slagerij en was sinds januari 2018 ook regelmatig te vinden in het mobiele kraam van de slagerij dat op maandagmiddag en zaterdagvoormiddag op de markt van Hooglede stond. “Het kraam heb ik niet overgenomen van Pieter, dus daar komt een einde aan. Al zijn de meeste klanten uit Hooglede daar ondertussen van op de hoogte”, zegt Alexander, die nog meegeeft dat hij het concept van de slagerij en ook de naam van de zaak wil aanpassen, maar dat alles voorlopig nog wel eventjes bij het oude blijft.