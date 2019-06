Tot dertig maanden cel voor Poolse inbrekersbende Alexander Haezebrouck

24 juni 2019

13u34 0 Hooglede Vijf Mannen van Poolse nationaliteit hebben fikse celstraffen gekregen omdat ze vorig jaar verschillende woninginbraken in West-Vlaanderen pleegden. Om te weten of iemand thuis was, belden ze aan. Deed niemand open, drongen ze binnen en gingen aan de haal met juwelen, geld, tv’s en werkmateriaal.

Het gaat om vijf Polen die vorig jaar systematisch woninginbraken pleegden in West-Vlaanderen. Zo drongen ze binnen in huizen in Roeselare, Kuurne, Koolskamp en Ruiselede. Eens in de woning, gooiden de die volledig overhoop. zelfs matrassen werden in het rond geslingerd. Eén keer gingen ze er met een Nissan Qashqai vandoor, nog een andere keer met een Honda Dax van een student die er lang voor had gespaard. Meestal namen ze juwelen en cash geld mee. Eén keer vonden ze zelfs een koffertje met 60.000 euro. De Polen reden rond met twee auto’s waar ze gestolen nummerplaten op hadden gemonteerd. De politie kwam hen op het spoor door de eigenaar van de auto’s te vinden. Die had op haar beurt de auto in bruikleen gegeven aan een landgenoot. Op zes augustus werden ze op heterdaad betrapt toen ze wilden inbreken in een huis waarvan de rolluiken naar beneden waren maar de bewoners toch thuis bleken te zijn. In hun auto vond de politie Walkie Talkies, een breekijzer, een bijtel en handschoenen. Ook huiszoekingen bij hun verblijfplaatsen in Hooglede leverde inbrekersmateriaal op. De bende heeft nu fikse celstraffen gerkegen. De zwaarste straf is 30 maanden cel waarvan 22maanden effectief en een geldboete van 1.200 euro, de lichtste straf is zes maanden waarvan vijf maanden effectief. Aan de vele slachtoffers die ze op hun weg maakten moet de bende in totaal zo’n 75.000 euro schadevergoeding terugbetalen.