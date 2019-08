Tiende editie van loopwedstrijd ‘Rechte Deur Ooglé’ nu ook écht recht door Hooglede Sam Vanacker

19 augustus 2019

13u38 0 Hooglede Jeugdhuis JOC De Prik organiseert op zondag 1 september al voor het tiende jaar op rij de loopwedstrijd ‘Rechte deur Ooglé’. Voor het eerst in de geschiedenis voert het parcours ook rcht recht door Hooglede. Al wordt het mogelijk de laatste editie.

Bij de eerdere edities van de ‘Rechte Deur Ooglé’ liep het parcours telkens van aan het jeugdhuis via de Kleine Stadenstraat, de Yokkerstraat en de Hogestraat om uiteindelijk terug bij het jeugdhuis aan te komen. “Dit keer doen we voor het eerst de markt van Hooglede aan”, legt Fashansi Adepoju van JOC De Prik uit. “Speciaal voor deze jubileumeditie wilden we de wedstrijd wat meer in de kijker zetten en na overleg met het gemeentebestuur kregen we groen licht voor een aangepast parcours. Elk jaar kunnen we op ongeveer tweehonderd lopers rekenen en we hopen dat we met het nieuwe parcours een nog grotere opkomst hebben.”

Laatste keer?

Fashansi geeft nog mee dat het mogelijk de laatste editie wordt. “We zijn weliswaar nog niet helemaal zeker dat we ermee ophouden, maar we vinden dat het toch stilaan tijd wordt voor iets anders. Al zouden we het ergens ook wel spijtig vinden als de wedstrijd zou verdwijnen. Als er andere verenigingen zouden zijn die de organisatie voortaan op zich willen nemen, mogen ze zeker contact opnemen en dan zitten we met veel plezier eens rond de tafel.”

De start van ‘Rechte Deur Ooglé’ is voorzien om 15 uur aan het jeugdhuis in de Oude Rozebekestraat. Er is keuze tussen 5 of 10 kilometer. Zowel geoefende lopers als beginners zijn welkom. Er is ook een Kidsrun om 14.30 uur. De opbrengst van het evenement gaat opnieuw naar het steunfonds Louis Tanghe, dat mensen helpt om de kosten te dragen van de medische begeleiding van ernstig zieke kinderen.

Inschrijven kost 6 euro en kan via www.rechtedeuroogle.be. De dag zelf ter plaatse inschrijven kost 8 euro. De Kidsrun is gratis.