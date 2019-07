Terug ‘Camping Fin Congé’ in de Rodenbachwijk Sam Vanacker

26 juli 2019

13u02 0 Hooglede Pop-up speelcamping ‘Camping Fin Congé’ is terug van weggeweest. Iedereen die dat wil, kan op zaterdag 24 augustus in het grasveld in de Rodenbachwijk zijn of haar tentje opslaan, genieten van een gratis optreden en het verlof in stijl afsluiten.

Doordat initiatiefnemers Tommy Bolle en Frederik Sap zich door omstandigheden niet konden vrijmaken was er vorig jaar geen Camping Fin Congé, maar nu pikken de twee jeugdvrienden de draad weer op. “We zorgen voor een bar en wat randanimatie voor de kinderen, terwijl we ook een kleuterhoek, twee springkastelen en een zwembadje voorzien. Wie wil kan een partijtje kubben, petanque spelen of lasershooten. Er is ‘s avonds ook een gratis optreden van coverband ‘Goe Beezig’ en wie wil kan genieten van ribbetjes met brood. Iedereen is welkom. Blijven overnachten of ribbetjes komen eten hoeft niet, maar kan wel. Niets moet, alles mag. Dat is ons motto. Zo kan een eigen barbecue en een stukje vlees meebrengen naar de camping bijvoorbeeld ook.”

Camping Fin Congé is ondertussen aan de derde editie toe. “Het idee is in 2016 ontstaan uit nostalgie”, legt Frederik uit. “Toen we nog kinderen waren kampeerden Tommy en ik af en toe op het graspleintje. In zekere zin keren we terug naar die traditie, maar dan op grotere schaal.”

Inschrijven voor de ribbetjes (10 euro) of voor de overnachting met ontbijt (5 euro) kan via bollebonte@skynet.be of frederik.sap@hooglede.be. Ook mensen die enkel willen komen ontbijten zijn welkom. Meer info is te vinden op facebook onder ‘Speelcamping Fin Congé’.