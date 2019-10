Exclusief voor abonnees Terminaal, maar tevreden: Matthias (31) schreef een boek over zijn leven met de ziekte van Duchenne Redactie

24 oktober 2019

10u54 5 Hooglede Rolstoelpatiënt Matthias Velghe (31) heeft een boek geschreven over zijn leven. Al is het niet zeker of hij het afgewerkte boek nog zelf zal kunnen lezen. Het leven van de oprichter van Rollend Door Vlaanderen hangt namelijk aan een zijden draadje. Hij lijdt al 29 jaar aan een degeneratieve spierziekte, maar dat belette hem niet om ten volle te leven. Integendeel.

“De ziekte van Duchenne werd vastgesteld toen ik 2,5 was. Ik viel vaak, zat altijd onder de blauwe plekken. Toen mama me meenam naar de huisarts wees een bloedafname uit dat ik Duchennepatiënt ben”, vertelt Matthias. “Dat betekent dat al mijn spieren langzaam afsterven naarmate ik ouder wordt. We kregen te horen dat de levensverwachting voor kinderen als ik toen amper 15 jaar was. Ondertussen ben ik 31.”

