Ter ziele gegaan Kermiszondagcomité schenkt kas aan basisschool Sam Vanacker

12 december 2019

12u47 0 Hooglede Het Kermiszondagcomité van Gits, dat destijds elk jaar een wielerwedstrijd organiseerde op kermiszondag, is al langer niet meer actief. De vereniging besloot de inhoud van hun kas aan een goed doel te schenken.

Dat goed doel werd de Vrije Basisschool Gits Groeit. In café La Finance, het lokaal van de vereniging in de Stationsstraat, werd een cheque van 2.000 euro overhandigd. De school zal het geld gebruiken om fietsjes en steps te kopen voor de leerlingen, in de geest van de ter ziele gegane kermiskoers.