Ter Linde laat voorlopig geen bezoekers in gebouw toe Sam Vanacker

15 mei 2020

16u07 7 Hooglede Ondanks de versoepeling van de maatregelen voor bezoek in rusthuizen is Ter Linde in Gits voorlopig niet van plan bezoekers toe te laten. Volgens schepen van Welzijn Dimitri Carpentier (Allen 8830) zijn de raam- en tuinbezoeken waardevoller voor bewoners en familie dan een individueel bezoek binnen.

“Na rijp beraad gaan we nog geen bezoekers toelaten”, zegt Carpentier. “Raambezoeken, tuinbezoeken en videogesprekken werken goed en bezoek toelaten, zou betekenen dat die alternatieven niet meer kunnen benut worden. Het is met andere woorden niet mogelijk beide bezoekvormen te combineren. Groot voordeel van de raam- en tuinbezoeken is dat dit kan gebeuren door verschillende mensen en met twee tegelijk. Bij een bezoek in een aparte ruimte, waar zowel bewoner als bezoeker een mondmasker moet dragen, moet het bezoek altijd door dezelfde persoon gebeuren. Bovendien kan het voor sommige bewoners confronterend zijn om met mondmasker op een familielid te moeten begroeten van achter een scherm van plexiglas. Tot slot beperken we door deze keuze ook het risico op besmettingen. De bezoekregeling zal vanaf maandag wel worden uitgebreid. Raambezoeken zullen op dinsdag en donderdag ook ’s avonds kunnen gebeuren, terwijl het terras voor de cafetaria dienst zal doen als extra ruimte om bezoek in openlucht toe te laten.”

Voorlopig zijn er geen bevestigde besmettingen in Ter Linde. “Vorige week werden alle bewoners getest. 138 bewoners testten negatief, terwijl één bewoner positief testte. Omdat de bewoner geen symptomen vertoonde, werd een tweede test uitgevoerd. Deze bleek negatief, maar uit voorzorg wordt de bewoner nog in strikte quarantaine gehouden tot veertien dagen na de eerste test.”