Ter Linde haalt zelfspelende accordeons in huis: “Bewoners houden van accordeonmuziek, maar accordeonspelers mogen niet meer binnen” Sam Vanacker

17 maart 2020

Accordeonmuziek zonder accordeonspeler? Corona dwingt af en toe creatieve oplossingen af. In rusthuis Ter Linde in Gits mogen geen accordeonspelers meer binnen, maar daar vond de directie een oplossing voor. Directeur Jan Saelens reed maandag naar Limburg en kwam terug met twee zelfspelende accordeons. "Het geluid is niet van een echte accordeon te onderscheiden. Het enige wat het personeel moet doen, is bewegen als een echte muzikant."

“Toen we een tijdje geleden een accordeonist inhuurden voor een verjaardagsfeest merkten we dat accordeonmuziek heel aanstekelijk werkt en nostalgische gevoelens opwekt bij onze bewoners. De speler was iemand die in een naburig rusthuis in het animatieteam werkt. Binnen ons eigen animatieteam bespeelt niemand dat instrument”, zegt de directeur. “Toevallig hoorde ik vorig weekend via een podcast iets over een zelfspelende piano en ik vroeg me af of dat mechanisme ook bestond voor een accordeon.”

Gepensioneerde knutselaar

Na wat opzoekwerk kwam Saelens terecht bij een gepensioneerde knutselaar in de provincie Limburg. “Ik ben er maandagochtend heen gereden en ik ben teruggekeerd met twee accordeons voorzien van een stukje elektronica en een geheugenkaart met echte accordeonmuziek. Het geluid is niet van echt te onderscheiden, het enige wat je moet doen zijn de bewegingen van een echte muzikant nabootsen. Door het coronavirus zijn onze bewoners geïsoleerd voor bezoek. Ze zijn aangewezen op ontspanning door ons eigen personeel. Dat ons animatieteam voortaan naar hartenlust accordeon kan spelen, is dus een enorme troef. De bewoners waren dolenthousiast bij een eerste test.”