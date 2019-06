Tekenacademie neemt nieuwe klaslokalen in gebruik Sam Vanacker

15 juni 2019

17u07 0 Hooglede Het SASK-filiaal van Hooglede heeft zaterdag hun nieuwe klaslokalen officieel in gebruik genomen. De nieuwe lokalen bevinden zich in het pand achter het huidige gebouw van de academie in de Hogestraat. Alles samen gaat het om een investering van 335.000 euro.

De Hoogleedse academie is een van de grootste filialen van het SASK en kampte al langer met plaatsgebrek. Om dat aan te pakken besliste het gemeentebestuur in 2015 om voor 180.000 euro het gelijkvloers en de eerste verdieping van het pand achter de reeds bestaande kunstacademie te kopen. Het aftandse gebouw kreeg nieuwe vensters en onder begeleiding van de gemeentelijke technische dienst werd gezorgd voor een stevige renovatie. Zo werd er in de gang een doorgang gemaakt naar de bestaande academie, werd er een nieuwe vloer in polybeton gegoten en kwamen er nieuwe scheidingswanden tussen de verschillende lokalen.

In totaal kostten de verbouwingswerken 155.000 euro, maar de investering komt niet alleen de leerlingen van de tekenacademie ten goede. In de verste ruimte is er immers ook plaats voorzien voor de afdeling Woord van de kunstacademie. Tot en met het huidige schooljaar konden die leerlingen enkel terecht op de toneelzolder, maar om praktische redenen moest vaak worden uitgeweken naar andere locaties.

Cultuurschepen Dimitri Carpentier (Allen 8830) dankte de technische dienst en de leerkrachten van het SASK voor hun inspanningen. “Wat ooit een verlaten pand was krijgt nu een nieuwe kans. De kinderen van de lagere school kunnen hier verder bouwen op de natuurlijke creativiteit en fantasie die elk kind al in zich heeft. Zo kan elk kind op zijn of haar niveau en onder begeleiding van onze professionele leerkrachten hun vaardigheden ontwikkelen. De tekeningen die hier aan de wand hangen zijn een teken aan de wand dat onze gemeente heel wat kunstenaars heeft.”