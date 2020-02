Start Grote Prijs Jean-Pierre Monseré kost Hooglede 30.000 euro voor drie jaar Sam Vanacker

06 februari 2020

10u31 0 Hooglede De gemeenteraad van Hooglede keurde maandag een overeenkomst met wielerclub De Mandelzonen goed waarbij de start van de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré voor de komende drie jaar vastgelegd wordt in Hooglede. De gemeente betaalt daarvoor 10.000 euro per jaar.

“Met de start en de passage van de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré in Hooglede breekt een nieuw hoofdstuk aan in het wielerboek van onze gemeente”, aldus sportschepen Frederik Sap (Allen 8830). “We betalen 30.000 euro subsidie over drie jaar, maar we krijgen daar veel voor terug in de vorm van publiciteit voor onze mooie gemeente. Per slot van rekening gaat het om een 1.1 wedstrijd die live wordt uitgezonden op televisie.” De overeenkomst werd door de voltallige gemeenteraad goedgekeurd.