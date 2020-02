Spoorwegovergang Bollestraat dicht door werken SVR

11 februari 2020

Door werken van spoorbeheerder Infrabel is de spoorwegovergang in de Bollestraat in Gits nog de hele week dicht.

De overweg is volledig afgesloten voor alle verkeer sinds maandagavond en zou op zaterdagochtend 15 februari weer vrij moeten zijn. De spoorwegovergang wat verderop tussen de Koolskampstraat en de Stationsstraat is wel nog open.