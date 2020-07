Speelpleinwerking Zoeber start maandag opnieuw op na coronabesmetting: “Slechts twee speelbubbels en voorlopig geen nieuwe inschrijvingen” Charlotte Degezelle

18 juli 2020

13u16 0 Hooglede De poorten van speelplein Zoeber gaan maandag voorzichtig opnieuw open. Dit nadat één van de vier bubbels en alle 24 monitoren van de Hoogleedse speelpleinwerking Zoeber afgelopen week in thuisquarantaine werd geplaatst omdat één van de monitoren positief testte op Covid-19. Er werd een nieuwe volwaardige ploeg van monitoren samengesteld, maar om rustig te kunnen herstarten verwelkomen ze de komende twee weken maar twee speelbubbels en wordt er gewerkt zonder nieuwe inschrijvingen. Ondertussen zijn alle binnengekomen testresultaten van zowel moni’s als kinderen negatief.

Na het nieuws over de positieve coronatest bleef speelplein Zoeber vrijdag dicht. Het team durfde niet te garanderen dat ze maandag al opnieuw zouden opstartten, maar er werd met man en macht gezocht naar een volwaardige nieuwe ploeg om de kinderen op te vangen. Zaterdagmiddag volgde er groen licht. “Door het bouwverlof zijn de komende weken sowieso de rustigste van deze zomer”, vertelt jeugdschepen Frederik Sap (Allen 8830). “We hadden dus maar een beperkte groep moni ’s nodig. Maandag gaan er zeven aan de slag, onder die leden van de stuurgroep, nieuwe gezichten maar ook moni ’s die zich aangemeld hadden en tot nu toe nog niet op het speelplein kwamen.”

Vanaf maandag zal de werking er wel iets anders dan voorheen uitzien. De komende twee weken wordt er gewerkt met slechts twee speelbubbels: de kleuterbubbel voor onze allerkleinsten (geel) en de bubbel ‘lager’ voor de 6 tot 12-jarigen (oranje). “Voor de bubbel Ketz’up worden de komende twee weken geen activiteiten ingepland zijn. Dit geeft ons de tijd om rustig op te starten en opnieuw aan het spelen te wennen”, laat het team van Zoeber weten. “Daarnaast laten we de komende twee weken geen nieuwe inschrijvingen toe en focussen we ons op kleinere bubbels om de grootste opvangnood te ondersteunen. De werking zal zich blijvend richten op het geven van georganiseerd spel, maar zal meer vrij spel bevatten doorheen de dag. We willen dezelfde zoeberkwaliteit afleveren en de hoofdfocus blijft onbezorgd spelen. Ouders die liever geen risico willen nemen en daardoor niet willen intekenen op de werking voor de volgende twee weken kunnen kosteloos annuleren. We zijn geschrokken en waren de voorbije dagen aangedaan en zelfs emotioneel, maar beseffen dat dit iedereen kan overkomen. Toch hebben ook wij geleerd dat we onze werking nog verder zullen moeten finetunen. Dit hebben en zullen we verder intern bekijken in de loop van de komende dagen.”

Negatieve testresultaten

Ondertussen sijpelen de eerste testresultaten al binnen. “Die zijn tot nu toe zoel bij de kinderen als de monitoren allemaal negatief”, weet schepen Sap. “Dit bewijst dat op Zoeber alle richtlijnen de voorbije dagen en weken goed opgevolgd werden. Eind volgende week volgt een tweede test. Moni ’s die ook dan negatief testen kunnen vervolgens opnieuw aan de slag bij Zoeber.”