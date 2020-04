Speeldorp Burapark krijgt deze zomer permanente plek in pand dierenshop Schellens Sam Vanacker

18u02 5 Hooglede Saskia Buyse heeft een vaste stek gevonden voor Burapark. Het pop-upspeeldorp dat al drie zomers op rij neerstrijkt op een weide in de Bruggesteenweg in Gits, krijgt een permanent onderkomen in het leegstaande pand van dierenshop Schellens.

Na een zoektocht van drie jaar heeft initiatiefneemster Saskia Buyse eindelijk een vast onderkomen gevonden voor haar speeldorp. Gezinnen zullen deze zomer met hun kinderen in het voormalige pand van dierenshop Schellens terecht kunnen, nota bene op een boogscheut van de oude pop-uplocatie van Burapark.

“Ik ben eigenlijk al van in het prille begin op zoek naar een geschikte plek voor een vast speeldorp”, zegt Saskia. “Dus toen Schellens eind vorig leeg kwam te staan, ben ik meteen gaan informeren. Het is een ideaal pand. Groot genoeg, een goede ligging, een terras en een ruime parking. Bovendien is het aparte cafetaria ook een grote troef. Dat ga ik sowieso behouden. Zo kunnen ouders die liever wat rustiger zitten terwijl de kinderen spelen daar dan terecht.”

De zaak had wel wat administratieve voeten in de aarde. “De gemeente moest eerst een bestemmingswijziging doorvoeren voor het handelspand en dat duurde een paar maanden, al ging dat al bij al toch relatief vlot. Het openbaar onderzoek rond die bestemmingswijziging is nu achter de rug en de verbouwingswerken kunnen starten. Behalve de klassieke springkastelen gaan we uiteraard ook een aantal vaste speelconstructies installeren. Omdat die hoog kunnen zijn, gaan de valse plafonds er alvast ook uit. We mikken op begin juli voor de opening, al zal dat vanzelfsprekend afhangen van de coronamaatregelen.”