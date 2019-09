Sons en The Kids headliners op Minirock Sam Vanacker

18 september 2019

08u57 2 Hooglede Op zaterdag 12 oktober vindt de zestiende editie plaats van Minirock. Het inclusieve rockfestival in de sporthal van het Dominiek Savio Instituut in Gits heeft naar goede gewoonte enkele mooie namen op de affiche. Headliners dit jaar zijn Sons en The Kids.

“Sons won de Nieuwe Lichting van Studio Brussel en stond vier weken lang op nummer een in De Afrekening”, weet Tom Supeene van de organiserende werkgroep. Daarnaast zijn we trots dat we dat jonge geweld kunnen aanvullen met de ervaren punk van The Kids. Een mooie combinatie van oud en en nieuw.” Naast de twee headliners staan ook Escape Elliott, Maribold & The Mood en Carneia op het programma. Die laatste twee bands hebben met respectievelijk Kevin Anne en Joppe Vandewalle elk een Gitsenaar in de rangen. Afsluiter van dienst is opnieuw dj Master of the Plaster.

Tickets kosten 10 euro in voorverkoop en zijn te verkrijgen bij cafés ’t Geniep en De 3 Koningen in Gits. Voor het eerst kunnen tickets ook online besteld worden via www.universe.com. Aan de deur betaal je 12 euro. Alle info op www.minirock-gits.be.