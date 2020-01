Snelheidsregime in Torhoutstraat blijft ongewijzigd Sam Vanacker

17 januari 2020

17u28 1 Hooglede Na enkele klachten over overdreven snelheid overwoog het gemeentebestuur van Hooglede een zone 50 in te voeren in het stuk van de Torhoutstraat tussen de Noordabeelstraat en de Hazelstraat, maar dat plan wordt nu toch afgevoerd.

Op aangeven van mobiliteitsschepen Julie Misplon (Allen 8830) werd in augustus 2019 een bevraging georganiseerd bij 77 bewoners in het bewuste stuk straat. Bedoeling was eventueel een zone 50 in te voeren, gekoppeld aan vier nieuwe wegversmallingen. De resultaten van die enquête zijn ondertussen verwerkt. Een kleine meerderheid (54 procent) wil de snelheid op zeventig houden, terwijl 46 procent voorstander is van een zone 50. “De reacties waren verdeeld, maar een meerderheid wil de situatie houden zoals ze nu is. Verder werd er ook op gewezen dat wegversmallingen problemen zouden opleveren voor landbouwvoertuigen. Naast deze enquête hebben we trouwens ook een maand de snelheid gemeten in de straat”, zegt de schepen. “De verkeerscommissie heeft op basis van de metingen en de enquête besloten dat een aanpassing van de snelheid in de Torhoutstraat niet aan de orde is.”