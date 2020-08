Smeulende BBQ-resten steken composthoop in brand VHS

09 augustus 2020

00u36 0

Langs de Gitsbergstraat in Gits begon zaterdag kort na de middag een composthoop te branden, aan de achterzijde van een woning. De bewoners hadden na een BBQ-maaltijd de resten van de kolen op de composthoop gegooid. Maar blijkbaar bleven die smeulen en ontstond zo plots een brandje. Toen de brandweer van Gits ter plaatse kwam, was een paneel van een omheining al in vlammen opgegaan, net als wat struiken. Ook een opbergruimte liep schade op. Niemand raakte gewond.