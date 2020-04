Sleutels Hengelclub West bij gerechtsdeurwaarder Sam Vanacker

28 april 2020

12u44 0 Hooglede Het interne conflict binnen het bestuur van Hengelclub West, Het interne conflict binnen het bestuur van Hengelclub West, dat al sinds begin dit jaar aansleept , is nog steeds niet uitgeklaard. De sleutels van de kantine worden na een uitspraak in kortgeding ondertussen bewaard door een gerechtsdeurwaarder.

Kristof Pillaert van oppositiepartij Groep 21 vroeg tijdens de virtuele gemeenteraad maandag naar een stand van zaken rond de interne vete bij de club. “Het vissersseizoen zou nu ongeveer van start moeten gaan en de nationale veiligheidsraad laat dit ook toe, maar vissers kunnen nog steeds niet terecht in Hooglede. En hoe zit het met het onderhoud van de put? Nu kan de natuur er gewoon zijn gang gaan.”

“Via een kortgeding werd beslist dat een van de twee partijen de sleutels van de kantine moest afgeven aan een gerechtsdeurwaarder”, zegt sportschepen Frederik Sap (Allen 8830). “Daarop vroeg de advocaat van de tegenpartij om de sleutels, maar daar is niet op in gegaan. Het is niet omdat de ene partij de toegang ontzegd wordt dat de andere partij dan wel toegang krijgt. De gerechtsdeurwaarder houdt alles in bewaring tot er een verdere uitspraak is. Wat het onderhoud betreft, het lijkt me weinig zinvol om het gras al te gaan maaien als we nog geen zicht hebben op een heropening van de put.”