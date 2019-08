Septembermaand helemaal in teken van fietsen en verkeersveiligheid Sam Vanacker

29 augustus 2019

18u21 0 Hooglede De maand september in Hooglede staat helemaal in het teken als de maand van mobiliteit en verkeersveiligheid. Zo loopt er in de basisscholen een nieuwe verkeerscampagne, opent de nieuwe fietsbieb de deuren en zullen fietsende pendelaars ‘s morgens getrakteerd worden op koffiekoeken. Opmerkelijk is dat de gemeente in september ook een fietsversie van het populaire één-programma ‘De Stoel’ lanceert.

Op 2 september krijgen de leerlingen van de deelnemende basisscholen van Hooglede-Gits de opdracht om een eigen verkeersbord te ontwerpen. Van het winnende ontwerp wordt uiteindelijk een écht verkeersbord gemaakt dat in de omgeving van de school komt. Twee dagen later, op woensdag 4 september, lanceert de gemeente een eigen versie van het populaire één-programma De Stoel, waarbij een niet nader bepaalde locatie in beeld gebracht wordt. Wie het eerst de locatie bereikt, wint een prijs. “Om fietsers een hart onder de riem te steken, zal er iedere woensdag om 19 uur een bericht verschijnen op de facebookpagina van Hooglede”, legt schepen Julie Misplon (Allen 8830) uit. “We brengen een locatie in beeld met een popje op de fiets. De inwoner die het popje eerst vindt en een selfie ermee kan posten wint een gepersonaliseerde fietstas in de huisstijl van Hooglede - Gits.”

Dat de actie elke woensdag van september herhaald wordt, is geen wonder, want de lijst activiteiten gaat nog even door. Op 14 september opent Beweging.net de nieuwe fietsbieb in het voormalige station van Onledemolen. De fietsbieb biedt kwaliteitsvolle tweedehands kinderfietsen die goedkoop uitgeleend kunnen worden. Op 19 september (Car Free Day) trakteren WZC Ter Linde en bvba Bonaventure alle werknemers en inwoners die met de fiets richting hun werk rijden op een koffiekoek op de marktplaats tussen 7.30 en 9.30 uur. Op 21 september wordt het nieuwe gescheiden fietspad aan de Gitsbergstraat en de nieuwe trage weg aan Bergdal ingehuldigd. Op 27 september ten slotte ondertekent Hooglede het Save Charter, een charter waarbij de gemeente zich engageert om te blijven werken aan verkeersveiligheid. Op dat moment worden ook de winnende verkeersborden onthuld die ontworpen werden door de lagere scholen.