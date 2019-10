School en internaat Dominiek Savio ruimen plaats voor nieuwbouwschool en 156 appartementen: “Wonen en leren op dezelfde locatie” Sam Vanacker

22 oktober 2019

21u09 18 Hooglede Het historische ’t Withuys van Groep Gidts gaat in september 2020 tegen de vlakte. In de plaats komt een modern schoolgebouw waar basisonderwijs, internaat, dagopvang en 156 appartementen gecombineerd worden. Het project zal 25 miljoen euro kosten en moet eind 2022 af zijn. Tijdens de werken krijgen 120 leerlingen met een beperking les in de gebouwen van AZ Delta in de Westlaan in Roeselare.

“Eerst hebben we nagedacht over renovatie, want ’t Withuys is uiteraard een iconisch gebouw. De eerste steen werd gelegd in 1958. Twintig jaar lang werd er bijgebouwd. Ooit was het concept zijn tijd ver vooruit, maar het gebouw is te sterk verouderd”, zegt gedelegeerd bestuurder Philip Vanneste. “Doordat er zoveel bijgebouwd werd, is het ook allesbehalve efficiënt of duurzaam. Op veel plaatsen zitten we zelfs nog met enkel glas. We gaan voor een nieuw, duurzamer en beter uitgerust gebouw. Er komen vijf nieuwe blokken voor het internaat en aan de overkant realiseren we een modern schoolgebouw. Qua oppervlakte gaat het om elfduizend vierkante meter, hetzelfde volume als vandaag.”

Ook ruimte voor wonen

Het meest opmerkelijke aspect van de plannen is dat er op vier van de vijf nieuwe blokken voor het internaat 156 appertementen komen, goed voor een bouwhoogte van vier verdiepingen aan de kant van Hoeve Ter Kerst. Daarvoor slaat Groep Gidts de handen in elkaar met de groep Triamant, die onder andere in Zottegem, Sint-Truiden, Geluwe en Ronse al een gelijkaardige mix van appartementen en studio’s heeft gerealiseerd. “We gaan samen voor een innovatieve leer-, woon- en leefbuurt”, legt gedelegeerd bestuurder Dirk De Baets van Triamant uit. “Zowel mensen met als zonder zorgbehoefte zijn welkom. De flats variëren in oppervlakte van 45 tot 100 vierkante meter en zijn geschikt voor mensen van alle leeftijden. Het domein van Groep Gidts is een fantastische plek waar iedereen wel zou willen wonen. De sportinfrastructuur en het groen alleen al zijn enorme troeven. Eind 2022 zal na de school- en werkuren dus nog wat meer leven zijn op het domein. We gaan maximaal inzetten op ontmoeting.”

Verhuis

De werken starten in september 2020 en zullen twee schooljaren duren. De leerlingen en medewerkers van ’t Withuys verhuizen naar de site van AZ Delta in Roeselare. “200 personeelsleden, 120 leerlingen en 45 internen twee jaar uit hun comfortzone halen is niet evident, maar het is de best mogelijke oplossing”, meent directrice Annabel Deneckere. “We hebben er even aan gedacht de bouw in twee fases te laten verlopen en met containerklassen te werken, maar dan boet je op vlak van comfort nog meer in. Gelukkig beschikken we in Roeselare over voldoende grote ruimtes om de werking tijdelijk onder te brengen. Binnen Groep Gidts bereidt een werkgroep de verhuis naar de Westlaan ondertussen voor. Vanaf maart 2020 organiseren zij informatiemomenten voor iedereen. De ouders van onze leerlingen zijn al langer op de hoogte van de plannen.”

De nieuwbouwplannen werden dinsdagavond toegelicht aan buurtbewoners. Ondertussen is de vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente Hooglede. Het openbaar onderzoek loopt van 28 oktober tot 26 november. Tijdens die periode kunnen de plannen geraadpleegd worden in het gemeentehuis en kunnen eventuele opmerkingen of bezwaren ingediend worden.