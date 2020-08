Schepen stelt debuutbundel voor met interactieve wandeling door Infopunt Trimard Sam Vanacker

24 augustus 2020

12u56 2 Hooglede Schepen Dimitri Carpentier stelt op zaterdag 12 september met de dichtbundel ‘Blijvers’ zijn literaire debuut voor in Infopunt Trimard in Hooglede. Het wordt geen traditionele boekvoorstelling, maar wel een interactieve, coronaproof wandeling door de bib.

De dichtbundel bevat net geen honderd ludieke gedichten, waarvan de helft geschreven werd in volle coronacrisis. “De bundel bevat 99 gedichten. Om te vermijden dat alles in het honderd loopt”, verwoordt Dimitri Carpentier het met een kwinkslag. Bij de voorstelling gaat hij trouwens zelf geen gedichten voorlezen. Daarvoor doet de schepen van Sociale Zaken een beroep op leerlingen van de kunst-en tekenacademies. “Tijdens een interactieve wandeling door de bibliotheek zullen de leerlingen Woord op verschillende plaatsen een selectie gedichten brengen”, legt Carpentier uit. “De leerlingen van de tekenacademie maakten dan weer bijpassende tekeningen die geprojecteerd zullen worden in de Dieperik. Verder zullen er ook enkele voorwerpen uitgestald zijn die iets te maken hebben met de gedichten. De leerlingen van de academie kregen overigens carte blanche, dus ook voor mij zal het een verrassing zijn.”

De toegang tot de voorstelling is gratis en iedereen is welkom, maar inschrijven is verplicht. Omdat het aantal bezoekers beperkt is, krijg je de keuze tussen drie tijdsblokken. Je kunt op 12 september langskomen tussen 16 en 17 uur, tussen 17 en 18 uur of tussen 18 en 19 uur. Inschrijven kan via deze link.