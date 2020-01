Scheidsrechter trekt zeven (!) rode kaarten voor één voetbalploeg, maar die sleept alsnog 4-4-gelijkspel uit de brand VDI/ BPN

07 januari 2020

10u09 0 Hooglede De voetbalmatch tussen de West-Vlaamse derde provincialers KFC Mandel United B en C VP Gits van afgelopen zondag blijft niet alleen bij door het 4-4 gelijkspel, wel door de liefst zeven (!) kaarten die de scheidsrechter in de tweede helft trok.

‘Voetbal is emotie’ zegt de boutade, maar wat zondag op het veld van Gits gebeurde is toch eerder ongezien. De ref deelde in de tweede helft liefst zeven rode kaarten uit aan de bezoekers uit Izegem. De eerste rode kaarten vielen bij een buitenspelfase omdat de coach en iemand uit de staf een halve meter en dus volgens de ref te ver uit de dug-out stonden. Twee spelers kregen rood op het veld, maar wat later gebeurde dat ook voor een speler die op de bank zat omdat hij volgens de bezoekende ploeg een opmerking aan een medespeler gaf. Later trok de ref ook nog rood voor een speler-verzorger.

“Onvoorstelbaar dat in een uiterst genietbare partij de ref zeven rode kaarten uitdeelde”, moppert de coach. “Voor de neutrale toeschouwers werd het een uiterst genietbare wedstrijd met acht goals, maar na de wedstrijd verloor de scheidsrechter volledig de teugels. Zonder enige waarschuwing kregen we maar liefst zeven rode kaarten en dit op schandaleuze wijze. Ook de toeschouwers waren verbouwereerd door de feiten en dat allemaal in ons nadeel. De uitdagende houding van de ref naar onze heel jeugdige spelers, trainers en supporters was totaal onaanvaardbaar en hij trad daarbij ook nog op ongepaste wijze in interactie met hen.”