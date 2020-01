Scheidsrechter trekt zeven (!) rode kaarten voor één voetbalploeg, maar die sleept alsnog 4-4-gelijkspel uit de brand: “Nochtans was het een mooie match” VDI/ BPN

07 januari 2020

10u09 12 Hooglede De voetbalmatch tussen de West-Vlaamse derde provincialers KFC Mandel United en VP Gits van afgelopen zondag blijft niet alleen bij door het 4-4 gelijkspel, maar vooral door de zeven rode - en vier gele - kaarten die de scheidsrechter in de tweede helft trok.

‘Voetbal is emotie’ zegt de boutade, maar wat zondag op het veld van Gits gebeurd is, is toch eerder ongezien. De ref deelde in de tweede helft zeven rode kaarten uit aan de bezoekers uit Izegem. De eerste rode kaarten vielen bij een buitenspelfase omdat de coach en iemand uit de staf een halve meter - en dus volgens de ref te ver - uit de dug-out stonden. Twee spelers kregen rood op het veld, maar wat later gebeurde dat ook voor een speler die op de bank zat omdat hij volgens de bezoekende ploeg een opmerking aan een medespeler gaf. Later trok de ref ook nog rood voor een speler-verzorger en zelfs de kinesist van de staf.

“Uitdagende houding”

Op zijn minst opmerkelijk en dat vindt ook KFC Mandel United. “Onvoorstelbaar dat de scheidsrechter in een uiterst genietbare partij zeven rode kaarten uitdeelt”, moppert coach Pieter-Jan Ghyselen. “Voor de neutrale toeschouwers was het een mooie wedstrijd met acht goals, maar na de wedstrijd verloor de scheidsrechter volledig de teugels. Zonder waarschuwing kregen we zeven rode kaarten op schandaleuze wijze. Ook de toeschouwers waren verbouwereerd door de feiten. De uitdagende houding van de ref naar onze jeugdige spelers, trainers en supporters was onaanvaardbaar en hij trad daarbij ook nog op ongepaste wijze in interactie met hen.”

Provinciaal Comité

De scheidsrechter moet na elke match een verslag opmaken, waar het Provinciaal Comité van de Voetbalbond zich over zal buigen. “Dat is op dit moment nog niet gebeurd en dus moet ik mij voorlopig van alle commentaar onthouden”, reageert West-Vlaams voorzitter Walter Lava. “Hetzelfde geld voor de scheidsrechter. Ook hij mag daar niks over kwijt tot het verslag voorgekomen is.”

“Al zwaar genoeg gestraft”

Sportief directeur Jeugd Stijn Naessens van Mandel United treedt de trainer bij. “We hebben uiteindelijk toch een punt uit de brand gesleept en onze spelers hebben dapper gevochten, maar helaas praat iedereen vandaag maar over één man: de scheidsrechter. We hopen dat het Provinciaal Comité genoeg rede heeft, zodat onze spelers niet extra gestraft worden. Dat is nu al meer dan genoeg gebeurd. Enkele spelers hebben het zwaar met wat er zondag gebeurd is. Ze komen rechtstreeks uit de jeugdwerking en dit is hun eerste kennismaking met de volgende reeksen. Als je als speler of staflid niks meer mag zeggen, moeten we maar een andere sport spelen. Voetbal is nu eenmaal emotie. Bovendien vergeten veel mensen dat er ook vier gele kaarten getrokken zijn. Al die kaarten vielen bij onze ploeg. Toch behoorlijk surrealistisch.”