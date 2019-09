Samen aan het werk, samen vertrokken, samen gebotst VHS

18 september 2019

19u03 5 Hooglede Twee collega’s van een bistro in Gits zijn door de politierechter veroordeeld omdat ze, beiden onder invloed van alcohol, na hun shift tegen elkaar botsten met hun wagens. Ze kregen elk een rijverbod van 16 dagen en een boete van 800 euro.

Er was die 14de augustus hard gewerkt in de bistro waar zij als opdienster aan de slag is en hij in de keuken staat. L. (22) en C. (28), beiden uit Roeselare, genoten nadien van een glas, terwijl ze eigenlijk nauwelijks gegeten hadden. Ze raakten dan ook veel sneller dan normaal boven hun theewater en namen toen de onverstandige beslissing om toch nog naar huis te rijden. Het bekwam hen slecht. Nauwelijks vertrokken, viel L. in slaap achter het stuur. Haar wagen week af van de rijweg, botste tegen een vrachtwagen en tolde in het rond. C., die achter haar aan reed in z’n eigen wagen, kon een aanrijding niet vermijden. Tijdens de onvermijdelijke ademtest liet L., een beginnend bestuurster, net geen twee pro mille alcohol in het bloed optekenen. Bij C. was dat iets meer dan 1 pro mille. De jonge vrouw moet, om op termijn weer met de wagen te mogen rijden, haar praktisch rijexamen overdoen. De twee collega’s hebben naar eigen zeggen hun les geleerd. “Gedaan met alcohol drinken na het werk en vervolgens nog te rijden”, klonk het bij beiden.