Sadef zwaait trouwe medewerker Frans (65) uit na 44 jaar dienst Sam Vanacker

04 september 2020

13u57 1 Hooglede Bij voestalpine Sadef in Gits werd afscheid genomen van Frans Crombez (65), die liefst 44 jaar en drie maanden voor het bedrijf werkte. Door de coronamaatregelen vond het afscheid in beperkte kring plaats.

Normaal had de huldiging in hoeve Ter Kerst moeten plaatsvinden met meer collega’s, maar door de coronamaatregelen zocht het bedrijf een andere oplossing. Tijdens het laatste uurtje van zijn laatste werkdag genoot Frans samen met zijn dichtste collega’s van een stukje taart. Frans Crombez, die op 29 augustus 65 werd, begon zijn carrière bij Sadef op dinsdag 8 juni 1976. “Ik werkte eerst ongeveer negen maanden in de fabriek”, vertelt Frans. Het jaar daarop werd er een informatica-afdeling opgestart. Aangezien ik informatica-boekhouding gestudeerd had, maakte ik toen de overstap. Tussen 1991 en halfweg 2016 was ik de man die klanten en leveranciers opvolgde en in de laatste vier jaar van mijn carrière volgde ik het stockbeleid op. Ik ben erg trots dat ik na 44 jaar en drie maanden mijn loopbaan in schoonheid kan afsluiten in dit bedrijf. Ik heb vele mooie momenten gekend en ik ga Sadef missen.”