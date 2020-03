Ruzie binnen West-Vlaamse hengelclub escaleert: gemeente sluit visput af voor beide partijen Sam Vanacker

03 maart 2020

11u22 0 Hooglede De ruzie binnen het bestuur van Hengelclub West over de financiën van de club blijft aanhouden. Nadat een van de twee ruziënde partijen eerder al de sloten van de kantine liet vervangen, heeft de andere partij twee weken geleden de sloten van de poort van de visput vervangen. De gemeente besloot nu om de put dan maar zelf volledig af te sluiten in afwachting van een uitspraak van een rechter.

De pijnlijke situatie werd maandagavond aangekaart door oppositieraadslid Tomas De Meyer (Groep21) op de gemeenteraad, waar ook een delegatie vissers aanwezig was. “Spijtig dat het gemeentebestuur zo maar alles op z’n beloop laat, want dat maakt het probleem alleen maar erger”, zei De Meyer. Persoonlijk lijkt het me duidelijk welk kamp gelijk heeft. De lokale visliefhebber mag niet de dupe worden van het gestook en geruzie van enkelingen. Het gemeentebestuur had drie maanden geleden nochtans al kunnen ingrijpen.”

Geen partij kiezen

Sportschepen Frederik Sap (Allen 8830) benadrukte meteen dat het gemeentebestuur geen partij kiest. “Drie maanden geleden al was duidelijk dat het water veel te diep was om nog in te grijpen. Twee weken geleden is er overlegd geweest met de advocaat van een van beide kampen. Er werd ons uitdrukkelijk om absolute neutraliteit gevraagd. Die neutraliteit was er sowieso al en die gaan we ook blijven bewaren. Het is niet aan ons om te zeggen wie wel en wie niet mag vissen. Noch het gemeentebestuur, noch de sportraad, noch de wielertoeristen die gebruik maakten van de kantine van de club, kiezen partij. Het is nu aan de rechter om te beslissen.”

Niemand wou achteraf toegeven wie van beide partijen de poort heeft afgesloten. Dus hebben we beslist om dan maar zelf de poort te sluiten zodat alleen wij straks een sleutel hebben. Per slot van rekening gaat het om grond van de gemeente.” Schepen Frederik Sap

Om dat standpunt ook in de praktijk kracht bij te zetten, gaat het gemeentebestuur straks de sloten van de poort vervangen. “De boel blijft escaleren. Veertien dagen geleden heeft iemand de sloten van de toegangspoort vervangen. Niemand wou achteraf toegeven wie van beide partijen dat heeft gedaan. Dus hebben we beslist om dan maar zelf de poort af te sluiten zodat alleen wij een sleutel hebben. Per slot van rekening gaat het om grond van de gemeente.”

Zaak uitgesteld

Ondertussen gaat de juridische strijd tussen beide partijen verder. Normaal had de zaak vandaag dinsdag 3 maart moeten voorkomen bij de rechtbank van eerste aanleg in Kortrijk, maar de zaak werd uitgesteld naar een latere datum.