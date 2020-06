Rusthuis Ter Linde versoepelt bezoekregeling Sam Vanacker

09 juni 2020

18u06 0 Hooglede Rusthuis Ter Linde in Gits versoepelt de bezoekregeling. Vanaf dit weekend wordt er beperkt bezoek toegelaten in het cafetaria.

Bij de eerdere versoepeling van de regels besloot Ter Linde om het voorlopig alleen bij tuin-en terrasbezoeken te houden, maar daar komt nu verandering in. “De terras- en tuinbezoeken worden behouden, maar aanvullend kunnen de bewoners nu ook bezoekers ontmoeten in het cafetaria op de gelijkvloerse verdieping”, zegt directeur Jan Saelens. “We werken met reservaties. Je kunt om 14, 15, 16 en 17 uur reserveren. Het bezoek mag maximaal een half uur duren omdat we na elk bezoek het zit- en tafelmeubilair moeten kunnen ontsmetten. Bij ieder bezoek worden maximaal twee personen toegelaten.”

De nieuwe regeling gaat in op zaterdag 13 juni. “Komend weekend kan alleen familie van mannelijke bewoners reserveren naar aanleiding van Vaderdag. Vanaf maandag geldt de nieuwe regeling voor iedereen. We hopen met deze versoepeling tegemoet te komen aan de noden van zowel de bewoners als hun familie.”