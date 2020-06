Ruit van kantine hengelclub West ingegooid Sam Vanacker

23 juni 2020

13u22 0 Hooglede Een van de ramen van de afgesloten kantine van hengelclub West is vorige week ingegooid. Volgens oppositieraadslid Tomas De Meyer (Groep21) gaat het om een inbraakpoging. Het gemeentebestuur heeft klacht ingediend bij de politie.

Door een intern conflict binnen het bestuur wordt er al sinds begin dit jaar niet meer gevist aan de put, terwijl de sleutels van de kantine sinds april bij een gerechtsdeurwaarder liggen. De zaak is nog niet uitgeklaard. “Per toeval werd afgelopen weekend ontdekt dat een van de ruiten van de kantine werd ingeslagen. Naar de daders hebben we het raden. Niemand kan vaststellen of er iets verdwenen is uit de kantine, want voor beide partijen is de toegang tot de kantine nog altijd verboden”, zegt oppositieraadslid Tomas De Meyer. Nog volgens De Meyer zouden er de voorbije weken zelfs vissers gezien zijn aan de put. “Aangezien de poort gesloten is, moeten die dus over de draad gekropen zijn.”

“Het gat is ondertussen gedicht en dinsdag heb ik aangifte gedaan bij de politie, al lijkt de kans klein dat er iemand in de kantine is geweest”, reageert sportschepen Frederik Sap (Allen 8830). “Aan de rand van het venster hing overal nog glas. Wat eventuele vissers betreft, dat is louter een gerucht. Niemand heeft iets gezien.”