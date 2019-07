Rosa De Boel blaast 100 kaarsjes uit: “Destijds het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid van Hooglede” Sam Vanacker

22 juli 2019

17u12 4 Hooglede Woon-en zorgcentrum Ter Linde in Gits is een eeuwelinge rijker. Rosa De Boel vierde vandaag haar honderdste verjaardag. Een bijzonder moment voor de nog kwieke Rosa. “Het geheim van een hoge leeftijd? Onder de mensen blijven komen. En opletten met medicatie.”

Rosa De Boel werd geboren in Hooglede op 22 juli 1919 als de eerste dochter van Stella Viaene en Edward De Boel. In 1947 trouwt Rosa met Louis Vaneyghen en samen krijgen ze drie zonen. Louis werkte bij Mol in Sleihage en Rosa zorgde thuis voor de kinderen. Al was ze geen klassieke huismoeder. “Mijn moeder is altijd een zeer open en zeer sociaal iemand geweest”, legt zoon Antoon uit. “Tijdens de Tweede Wereldoorlog leerde ze Engels en volgde ze een opleiding als verpleegster bij het Rode Kruis en na haar veertigste werd ze de eerste vrouw in de gemeenteraad van Hooglede. Ze werd ook ondervoorzitter van de ACW, bestuurslid bij de KAV en bestuurslid van het Wit-Gele Kruis.”

Rosa zetelde twaalf jaar in de gemeenteraad bij de CVP. “Of ik als vrouw toen niet met vooroordelen te maken had? Dat viel best mee’, klinkt het. “Ik kende de gemeenteraadsleden en zij kenden mij, dus ik werd ernstig genomen.” De derde keer dat Rosa opkwam bij de CVP werd ze niet meer verkozen, al heeft ze daar een verklaring voor. “Er was een andere Rosa die ook op de CVP-lijst stond. En die twee Rosa’s zorgden voor verwarring. Dat heeft me stemmen gekost.”

Kempische connectie

Rosa werd geboren in Hooglede, maar het scheelde weinig of ze werd in het Kempische dorp Meerhout geboren. “Mijn grootmoeder Stella is in 1917 gevlucht uit Hooglede voor de oorlog. Ze kwam in de Kempen terecht”, gaat Antoon verder. “Daar leerde ze mijn grootvader Edward kennen. Ze hebben even in Meerhout gewoond, maar mijn grootmoeder miste West-Vlaanderen en in 1919 zijn ze samen in Hooglede komen wonen. Edward ging hier aan de slag als aannemer en datzelfde jaar werd mijn moeder geboren. We hebben nog altijd verre familie wonen in de Kempen.”

De eeuwelinge houdt van goed eten en drinken. Af en toe gaat ze zelfs nog op restaurant. Pas vier jaar geleden kwam ze terecht in Ter Linde in Gits. Tot haar 96ste woonde ze alleen. “Het geheim? Roken heb ik in elk geval nooit gedaan. Wel hou ik ervan om onder de mensen komen. En ik ben ook altijd voorzichtig geweest met medicatie.” De hele familie vierde afgelopen weekend feest in feestzaal de Vossenberg. Rosa heeft zes kleinkinderen en zes achterkleinkinderen.