Rolstoelgebruikster (63) van Dominiek Savio gegrepen door trein: slachtoffer overleden VHS

26 juli 2020

18u38 0 Hooglede Op de overweg van de Bollestraat in Gits is zondag een 63-jarige vrouw in een rolstoel om het leven gekomen toen ze gegrepen werd door een trein. Dat gebeurde vlakbij Dominiek Savio, de voorziening waar de vrouw met een beperking al vele jaren woont.

Het ongeval gebeurde rond 13.15 uur. In nog onduidelijke omstandigheden belandde de vrouw in haar rolstoel op de sporen. De bestuurder van een trein die richting Lichtervelde reed, voerde tevergeefs een noodstop uit. Hulp kon echter niet meer baten, de vrouw stierf ter plaatse. Het treinverkeer tussen Roeselare en Brugge was lange tijd onderbroken. Op het traject werd in één richting een vervangbus ingelegd.