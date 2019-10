Rioolputjes krijgen slogan: ‘Hier begint de zee, niets ingooien aub’ SVR

07 oktober 2019

12u16 0 Hooglede ‘Hier begint de zee, niets ingooien aub’, die boodschap vind je voortaan naast verschillende rioolputjes in Hooglede-Gits. Het gaat om een actie van het gemeentebestuur in het kader van de jaarlijkse zwerfvuilactie in het najaar.

Afgelopen zaterdag ging schepen Julie Misplon (Allen 8830) op pad met een spuitbus en een sjabloon. Onder meer aan sporthal Ogierlande werd de boodschap ‘Hier begint de zee, niets ingooien aub’ aangebracht. Die boodschap kadert binnen een campagne van intercommunale Intradura en Mooimakers om de vervuiling van waterlopen via rioolputjes tegen te gaan. Veel mensen denken dat het water dat in de rioolputjes op straat terecht komt uiteindelijk via het riool naar een waterzuiveringsstation gevoerd wordt, maar door de stelselmatige vernieuwing van de rioleringen is dat niet langer het geval. Het zuivere regenwater dat in de straatroosters vloeit, loopt in veel gevallen rechtstreeks terug naar de natuur.

Tegelijk trokken zaterdag verschillende verenigingen de baan op om zwerfvuil op te ruimen voor de jaarlijkse najaarszwerfvuilactie. Alle vrijwilligers werden na afloop van de actie getrakteerd op soep met boterhammen in de sporthal. “Ondertussen is duidelijk dat sluikstorten een blijvende doorn in het oog van de burger is”, aldus schepen Julie Misplon. “Als gemeente zetten we daarom in op drie domeinen. Eerst en vooral proberen we zwerfvuil te voorkomen. Daarom werd recent de statiegeldalliantie ondertekend. Ten tweede sensibiliseren we de burger en ten derde bestraffen we ook veroorzakers. Zo wordt er in samenwerking met MIROM werk gemaakt van de inzet van camera’s.”

De rioolputjescampagne kreeg inmiddels in heel wat steden en gemeenten navolging. “Veel rokers zien één weggegooide sigarettenpeuk als iets vrij onschuldigs. Deze boodschap moet duidelijk maken dat zelfs een sigarettenpeuk niet thuishoort op het openbaar domein. Sigarettenpeuken worden pas na minstens twee jaar door de natuur verteerd. Sigarettenpeuken komen dus wel degelijk terecht in zee, waar ze schade berokkenen aan planten en dieren.”

Nog dit: de verf die gebruikt werd voor het aanbrengen van de boodschap is niet-permanente krijtverf, die na zowat zes maanden vanzelf verdwenen zal zijn.