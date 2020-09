Hooglede

Restaurant Molendries is een ietwat speciaal geval in onze restoreeks. Het gaat niet om een zelfstandig uitgebaat restaurant, maar om een sociaal project dat deel uit maakt van Groep Gidts, waar ook Dominiek Savio en maatwerkbedrijf Mariasteen onder vallen. Al is de keuken daardoor niet minder ambitieus. Meer recensies lees je hier