Renovatie stationsgebouw valt duurder uit dan verwacht, al haalt gemeente wel subsidie binnen van 100.000 euro

Sam Vanacker

27 juni 2019

12u14 4 Hooglede De gemeente Hooglede heeft 100.000 euro provinciale subsidies gekregen voor de renovatie en herinrichting van het stationsgebouw in Gits. Bedoeling is nog steeds om er een multifunctioneel gebouw van te maken maar nu blijkt dat die plannen duurder uitvallen dan verwacht.

Alles realiseren zou 510.349,48 euro kosten, terwijl de gemeente eigenlijk maar 200.000 euro eigen middelen voorzien had. In de oorspronkelijke plannen is sprake van nieuwe kleedkamers, douches, een polyvalente ruimte, een cafetaria, een fietsbieb en repetitielokalen. “We gaan de ambities wat moeten bijstellen” geeft burgemeester Rita Demaré (CD&V) toe. “Per slot van rekening heeft de aankoop van het gebouw ons ook al 420.000 euro gekost. Maar uiteraard zijn we blij met de subsidie en met 300.000 euro kunnen we er ongetwijfeld ook al wat moois van maken.”

“Het gebouw is trouwens nu nog steeds in relatief goede staat. Nu al zijn er enkele sportverenigingen die gretig gebruik maken van het station als bergruimte, terwijl we er dit najaar sowieso ook al een fietsbieb in opstarten. Sowieso wordt het een gefaseerde aanpak, waarbij we in eerste instantie de benedenverdieping aanpassen. Al zullen de eigenlijke verbouwingswerken waarschijnlijk nog niet voor dit najaar zijn.”