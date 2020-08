Ramen- en deurenfabrikant Deceuninck boekt verlies van 3,4 miljoen euro Sam Vanacker

12u42 0 Hooglede Ramen- en deurenfabrikant Deceuninck zag de omzet in de eerste helft van dit jaar dalen met 7,4 procent, goed voor een nettoverlies van 3,4 miljoen euro, tegenover 1,2 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

Dat blijkt uit de halfjaarresultaten van het beursgenoteerde bedrijf. Deceuninck blijft op langere termijn echter positief. “Ondanks de gevolgen van corona en de onzekerheid op korte termijn blijven we positief over ons potentieel op lange termijn. Onze financiële schuld werd stevig afgebouwd en onze belangrijkste groeifactoren blijven intact. De behoefte aan kwalitatieve woningen blijft stijgen en ook renovatie zal blijven toenemen”, laat het bedrijf in een persbericht weten.

Deceuninck haalt ook aan dat de gezondheid en de veiligheid van de medewerkers prioritair is. “Dankzij allerlei voorzorgsmaatregelen waren er maar enkele geïsoleerde gevallen van Covid-19 onder onze medewerkers en allen zijn weer gezond.”

Zaakvoerder Francis Van Eeckhout sluit hoopvol af. “Ik wil graag mijn respect tonen aan al onze werknemers die met deze uitdagende omstandigheden geconfronteerd werden en die het nodige deden om het bedrijf door deze storm te loodsen. Ik ben ervan overtuigd dat we onze groei kunnen hervatten zodra we deze crisis achter ons laten.”