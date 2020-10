Protest tegen geplande sloop klooster op sociale media: “Andere oplossingen met behoud erfgoedwaarde niet voldoende onderzocht” Sam Vanacker

07 oktober 2020

07 oktober 2020

Er is protest tegen de geplande sloop van het klooster van de zusters van de Heilige Vincentius in Gits. Elien Vannevel, een uitgeweken architecte uit Gits, vindt dat er een nieuw plan opgemaakt moet worden waarbij de historische waarde van het historische klooster behouden blijft en richtte dinsdag de facebookpagina 'Stop de sloop van Gits' op. Volgens burgemeester Rita Demaré (CD&V) is het klooster behouden echter geen optie.

Elien woont sinds twee jaar in Gent, waar ze voor de stad werkt als architect. Ze groeide op in Gits en komt er nog bijna wekelijks. “Ik zal altijd een Gitsenaar blijven”, vertelt ze. “Elke keer als ik in Gits kom is er wel iets veranderd. De voorbije jaren zijn er heel veel appartementen bijgekomen en het klooster slopen is een brug te ver voor mij. Stilaan herken ik mijn eigen dorp niet meer. Dat het klooster in het nieuwe masterplan Gits 2.0 gesloopt zal worden is op z’n zachtst gezegd opmerkelijk, want twee jaar geleden had het gemeentebestuur in het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan Gits beloofd dat dit historische gebouw, dat op een domein van 2 hectare ligt, behouden zou blijven.”

Emotionele waarde

Dat laatste werd eerder ook al in de gemeenteraad aangehaald. “Het klopt dat we twee jaar geleden het gebouw een A-label hebben meegegeven in ons nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan, net als café De Engel trouwens. Maar de zusters zelf waren niet tevreden met dat A-label en waren zélf vragende partij voor de herbestemming. Toen heb ik ook even moeten slikken, want ook voor mij heeft het gebouw emotionele waarde. Mijn tante zat er en ik heb er destijds zelfs in alle rust mijn eindwerk getypt. Maar dat staat los van de erfgoedwaarde. Daarom hebben we een onafhankelijk studiebureau aangesteld om de erfgoedwaarde van het klooster objectief in beeld te brengen. Daaruit blijkt dat alleen de kapel en de kloostermuur erfgoedwaarde hadden. Door de afbraak van het klooster zal de kapel overigens veel beter tot z’n recht komen”, aldus burgemeester Rita Demaré (CD&V).

Het klooster van Gits is geen Gravensteen, maar het is wel bepalend voor de identiteit van Gits. Behoud van geschiedenis en vernieuwing hoeven elkaar niet uit te sluiten.” Elien Vannevel

“Het belang van erfgoed is subjectief en moet je binnen een bepaalde context zien”, countert Vannevel, die nota bene haar eindwerk schreef over bouwen in landschappelijke contexten. “Het klooster van Gits is geen gravensteen, maar het is wel bepalend voor de identiteit van Gits. Bovendien wijst een studie van de WVI uit 2018 uit dat het belangrijk is voor de toekomstige leefbaarheid van de dorpen dat ze ontwikkeld worden rond hun historische dragers. Ik ben zeker niet tegen een herbestemming van de site, noch tegen een nieuw schoolgebouw, maar er kan ook perfect een gebouw komen waarbij - delen van - het oude klooster in ere gehouden worden. Over die piste is door het architectenbureau nooit ernstig nagedacht. Behoud van geschiedenis en vernieuwing hoeven elkaar niet uit te sluiten.”