Preventieve coronatesten bij personeel rusthuis Ter Linde Sam Vanacker

21 april 2020

17u19 0 Hooglede In opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid zal het personeel van rusthuis Ter Linde in Gits op donderdag 23 april getest worden op Covid-19. Het gaat louter om een preventief onderzoek. Er zijn geen besmettingen in Ter Linde.

“De voorbije vijf weken konden we telkens doorgeven aan het Agentschap Zorg en Gezondheid dat er geen besmettingen waren en dat is nog altijd het geval”, zegt schepen van Welzijn Dimitri Carpentier (Allen 8830). “Om nog beter de strijd tegen het coronavirus aan te gaan en een eventuele uitbraak te voorkomen, laat het Agentschap in verschillende rusthuizen testen op Covid-19. In Ter Linde zullen die testen donderdag afgenomen worden bij het personeel. De resultaten verwachten we volgende week. Voor de bewoners zijn voorlopig geen testen gepland.”

De schepen geeft nog mee dat het rusthuis maandag een team ziekenhuishygiënisten van AZ Delta over de vloer heeft gekregen voor een inspectie. Ter Linde scoorde volgens de schepen uitmuntend.