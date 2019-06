Pop-upspeeldorp Burapark strijkt voor derde zomer op rij neer in Gits Sam Vanacker

16 juni 2019

12u58 0 Hooglede Zaterdag opende pop-upspeeldorp Burapark al voor de derde zomer op rij de deuren in Gits. Nieuw dit jaar is het verwarmde zwembad, wat al meteen enkele waterratjes op de been bracht.

Op het terrein ter hoogte van de Bruggesteenweg 96 staan net als vorig jaar springkastelen, trampolines, een rolschaatspiste, een hindernissenparcours, een zandbak en een groot terras. Maar initiatiefneemster Saskia Buyse pakt ook uit met enkele nieuwigheden. “Vorig jaar hadden we al enkele zwembadjes, maar dit keer pakken we uit met een groot verwarmd zwembad. Dat bracht zaterdag meteen al enkele waterratjes op de been, ondanks het mindere weer. Nog nieuw is dat er voor het eerst frietjes met een beperkt aantal snacks te verkrijgen zijn, terwijl er op onze menukaart drie nieuwe alcoholvrije mocktails staan.”

Burapark is open op alle niet-schooldagen (en op woensdagnamiddagen) tot 22 september, telkens tussen 13.30 uur en 19 uur. Op zondag worden telkens extra activiteiten voorzien voor de kinderen, gaande van kindergrime of een ballonnenclown tot een workshop slijm maken of nagels lakken.