Pop-upspeeldorp blijft dicht wegens hitte Sam Vanacker

25 juli 2019

12u48 10 Hooglede Het kwik nadert de grens van veertig graden. Vlaanderen kreunt onder de hitte en dat valt ook te merken in het straatbeeld. Veel winkels blijven dicht en plaatsen waar het doorgaans druk is, liggen er verlaten bij. Bij pop-upspeeldorp Burapark in Gits blijven de poorten vandaag dicht.

“Mijn man en ik hebben deze morgen nog even getwijfeld, maar uiteindelijk hebben we toch beslist om uitzonderlijk een dag te sluiten”, zegt uitbaatster Saskia Buyse. “Gisteren waren we wel open en hadden we wat volk, maar door de hitte bleven de mensen minder lang zitten. Anderzijds hebben de kinderen toch alleen oog voor onze zwembadjes. Geen enkel kind gaat bij deze temperaturen lang op een springkasteel staan.”

Saskia benadrukt nog dat Burapark vrijdag wel gewoon weer open is.