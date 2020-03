Politie sluit voor tweede keer café met tiental klanten LSI

22 maart 2020

11u31

Bron: LSI 0 Hooglede Op het gehucht De Geite in Hooglede heeft de politie van de zone Riho vrijdagavond voor de tweede keer in 1 week tijd volkscafé ’t Hof Van Commerce gesloten. Zowel de 72-jarige uitbaatster als het tiental klanten dat aanwezig was, kregen een proces-verbaal. “Ik doe nu voor niemand meer open”, reageert uitbaatster Diana Declercq, die al bijna 50 jaar achter de toog staat.

’t Hof van Commerce bestaat al meer dan 70 jaar. Typisch aan het café zijn de toog, de gezellige sfeer en de ‘klappe nansje’. Maar uitbaatster Diana blijkt hardleers. Na een eerste proces-verbaal een week geleden volgde vrijdagavond een tweede pv omdat het café met een tiental klanten open was. Ook zij riskeren drie maanden celstraf en een boete van 4.000 euro. “Ik heb de uitbaatster nog eens goed uitgelegd dat het nu echt wel gedaan moet zijn”, aldus burgemeester Rita Demaré. “Bij een volgende overtreding leg ik haar een sluiting van drie maanden op. Iederéén moet nu zijn verantwoordelijkheid nemen. Ik begrijp dat het moeilijk is voor mensen die gewend zijn dagelijks anderen over de vloer te krijgen maar iedereen moet zich aan de strenge regels houden.”

Waarom ze ondanks een eerste overtreding vrijdagavond toch opnieuw de deuren opende, wil Diana niet kwijt. “Maar ik zal voor niemand meer open doen. Ze mogen nog zo veel bellen als ze willen.” “In de huidige coronatijd is het onverantwoord en immoreel om de maatregelen toch nog naast je neer te leggen”, vindt de korpschef van de zone Riho Curd Neyrinck. “Laat het een signaal zijn naar anderen. Dat cafés en restaurants gesloten moeten zijn, is nu algemeen geweten. Er worden geen waarschuwingen meer gegeven.”