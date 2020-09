Personeelslid Ter Linde test positief, 21 bewoners mogen kamer tijdelijk niet meer verlaten Sam Vanacker

29 september 2020

19u05 0 Hooglede Een medewerkster van woon-en zorgcentrum Ter Linde in Gits heeft maandagavond positief getest op het coronavirus en zit in thuisquarantaine. 21 bewoners moeten worden getest en mogen tijdelijk hun kamer niet meer verlaten.

Maandagavond kreeg de directie van Ter Linde het nieuws dat een personeelslid een positieve coronatest had afgelegd. “Op de afdeling avondrood C1, waar het besmette personeelslid werkt, blijven de 21 bewoners preventief op de kamer tot en met zondag 4 oktober”, aldus directeur Jan Saelens. “Ook een aantal dichte collega’s van het personeelslid worden getest en blijven tijdelijk preventief thuis. De 21 bewoners zullen getest worden volgens de nieuwe richtlijnen van zorg en gezondheid, namelijk vijf dagen na het laatste contact met de besmette medewerker. Concreet zal dat gebeuren op vrijdag 2 oktober. Vroeger testen heeft geen zin aangezien de kans groot is dat het virus dan niet gedetecteerd wordt. Vanaf maandag 5 oktober bezoek dan terug mogelijk op C1. Belangrijk is dat de bron van de besmetting niet in het woonzorgcentrum lag. Het personeel houdt zich strikt aan de hygiënische maatregelen en draagt steeds een mondmasker.”

Voor alle andere bewoners van het woonzorgcentrum blijft de huidige bezoekregeling verder gelden. Bezoekers blijven elke dag welkom tussen 14 uur en 17 uur, zonder reservatie en via de hoofdingang.