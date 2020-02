Exclusief voor abonnees Pascal en Iris delen al 17 jaar lief en leed ondanks beperking: “Praten en geduld hebben met elkaar, vooral als het moeilijk gaat” Sam Vanacker

13 februari 2020

15u42 3 Hooglede Op de liefde staat geen beperking en dat beseffen ze in het Dominiek Savio Instituut in Gits maar al te goed. Iris Lagrou (60) lijdt aan een hersenaandoening en Pascal Berwette (56) is geboren met een open rug en verloor zijn zicht. Ze zijn al zeventien jaar samen. “Het leven heeft ons deze kaarten gegeven en daar moeten we het mee doen.”

Iris en Pascal zijn geen alledaags koppeltje. Ze wonen samen in een studio in een van de leefgroepen van het centrum voor personen met een beperking in Gits. Door haar letsel is Iris niet in staat om zelf te eten of zich aan te kleden. Toen Pascal nog kon zien, hielp hij haar daarbij, maar door zijn blindheid kan dat niet meer. Allebei zijn ze hulpbehoevend en allebei zitten ze in een elektrische rolstoel. Fysiek contact is moeilijk en Iris heeft weinig controle over haar ledematen. Maar hun liefde laat zich niet beperken door die drempels.

In het oog en in het hart

De twee zijn sinds februari 2003 een koppel, al kennen ze elkaar al van kindsbeen af. “Allebei hebben we hier op school gezeten, al zaten we door het leeftijdsverschil nooit samen in de klas. Toen al had ik een oogje op haar, maar verder dan enkele woorden kwamen we niet. Al zat ze vaak in mijn gedachten”, vertelt Pascal, die zijn visuele beperking pas op latere leeftijd kreeg. “Door een medische fout is mijn zicht sinds mijn 22ste gaandeweg afgenomen. Tussen 1995 en 2005 woonde ik nog alleen in De Molenreke (studio’s voor begeleid wonen in Rumbeke, red.), maar omdat mijn zicht te slecht werd, ben ik terug in Gits gaan wonen. Maar dat was op één voorwaarde: dat ik samen met Iris een studio zou delen. Die voorwaarde werd vervuld.”

