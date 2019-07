Overrompeling op oldtimermeeting V8 Brothers: “Politie moest zelfs tussenbeide komen” CDR

16u05 2 Hooglede Ongeziene taferelen tijdens de achtste oldtimermeeting van de V8 Brothers. Liefhebbers van oldtimers en rockabilly zakten op zaterdag, maar vooral op zondag, in extreem grote getale af naar het kasteeldomein van Dominiek Savio.

“Het is echt een overrompeling”, vertelt organisator Giovanni Muyllaert. “Op een bepaald ogenblik stonden de bezoekers tot over de spoorweg in de Koolskampstraat aan te schuiven om binnen te komen. De politie moest zelfs tussenbeide komen omdat ze ook op het spoor zelf stonden. Het is ongelooflijk. Zaterdag verwelkomden we tweeduizend bezoekers, vandaag gaan we vlotjes richting zevenduizend. Maar wat primeert, is dat we alleen positieve reacties horen. Iedereen is het eens dat de organisatie top is en er zijn zelfs deelnemers die duizend kilometer hebben afgelegd met hun oldtimer om hier aanwezig te zijn. Dat stemt me echt gelukkig, want we doen dit met hart en ziel. De meeting is een beetje ons kindje.”

Naast genieten van bolides uit vervlogen tijden kon je tijdens de meeting ook snuisteren tussen de retrostandjes, grote ogen trekken bij de kunsten van tattoeërders, pinstripers, airbrushers en uit de bol gaan tijdens de optredens van onder andere Charlie Gracie, de legendarische artiest die Elvis in 1957 van de nummer één positie in de Amerikaanse hitlijsten wist te stoten.