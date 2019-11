Ouderraad organiseert kinderpyjamafuif in junglestijl SVR

20 november 2019

Het oudercomité van vrije basisschool Gits Groeit in de Gitsbergstraat organiseert op vrijdag 22 november opnieuw een pyjamaparty in junglestijl. De fuif start om 18 uur in de sportzaal van de school. Terwijl kinderen er in hun pyjama genieten van het feest, kunnen ouders terecht in het praatcafé op de overdekte speelplaats. Voor de hongerigen staat er een mobiele frituur. Vooraf inschrijven is niet nodig. Aan de deur betaal je een euro per kind.