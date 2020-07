Oppositie wil steviger basis voor nieuw circulatieplan en afbraak klooster, burgemeester verdedigt aanpak van Gits 2.0: “Keuzes durven maken is belangrijk” Sam Vanacker

16 juli 2020

14u53 1 Hooglede Het masterplan Gits 2.0, Het masterplan Gits 2.0, waarbij het klooster tegen de vlakte gaat en er in hartje Gits eenrichtingsverkeer ingevoerd wordt , is onderwerp van discussie in Gits. De afbraak van het klooster roept vragen op terwijl ook het eenrichtingsverkeer niet overal in goede aarde valt. Volgens oppositiepartij Groep 21 had er breder overlegd moeten worden, maar burgemeester Rita Demaré verdedigt de aanpak.

Kristof Pillaert (Groep 21) hekelt niet zozeer de inhoud van het masterplan, maar wel de totstandkoming. “We hebben de indruk dat het niet doordacht en gefundeerd is. De basis is een enquête die bij 380 leerlingen van de school is afgenomen en bij de onmiddellijke buren van de school. Bitter weinig bewoners hebben inspraak gekregen. Verder vragen we ons ook af of eenrichtingsverkeer ook effectief voor meer veiligheid zal zorgen, terwijl anderzijds de apotheker, de beenhouwer en de bakker parkeerplaatsen zullen verliezen.”

“Wat de kloostersite betreft, geldt hetzelfde principe. We zijn absoluut voorstander van een herbestemming van de site, maar het is op z’n zachtst gezegd vreemd dat de meerderheid twee jaar geleden bij de opmaak van het nieuwe GRUP nog aangaf het klooster te willen behouden omwille van de erfgoedwaarde. Dan was het stil en plots draait de meerderheid 180 graden. Daar stellen veel mensen zich vragen bij.”

Ik ben me ervan bewust dat grote veranderingen vaak moeilijk liggen, maar soms moet je als bestuur keuzes durven maken en er ook voor gaan. Het circulatieplan wordt een meerwaarde voor Gits. Daar ben ik van overtuigd Rita Demaré

Opmerkingen welkom

Burgemeester Rita Demaré (CD&V) verdedigt de aanpak. “Ik wil eerst even meegeven dat het participatietraject nog loopt. Het masterplan legt louter de krijtlijnen vast. Aanpassingen zijn mogelijk en opmerkingen en suggesties ter verbetering zijn zeker welkom. Maar de krijtlijnen werden uitgezet in overleg met alle betrokken partijen en specialisten. Uit dat overleg bleek dat er een draagvlak was voor het eenrichtingsverkeer. Ik ben me ervan bewust dat grote veranderingen vaak moeilijk liggen, maar soms moet je als bestuur keuzes durven maken en er ook voor gaan. Het circulatieplan wordt een meerwaarde voor Gits. Daar ben ik van overtuigd.”

Twee opdrachten voor studiebureau

De discussie rond de erfgoedwaarde van het klooster is een ander verhaal. Een Gitsenaar die liever zijn naam niet in de krant ziet, vraagt zich af of het wel correct is dat het studiebureau dat de erfgoedstudie van het klooster uitvoerde ook het masterplan uittekende waarbij het klooster tegen de vlakte gaat. Demaré ziet geen probleem. “Het klopt dat we twee jaar geleden het gebouw een A-label hebben meegegeven in ons nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan, net als café De Engel trouwens. Kort daarop heeft de provincie West-Vlaanderen een onafhankelijk studiebureau aangesteld om de erfgoedwaarde van het klooster in beeld te brengen. Dat heeft toen toen een objectief rapport opgesteld waaruit bleek dat alleen de kapel en de kloostermuur erfgoedwaarde hadden.”

Datzelfde studiebureau heeft nu ook het masterplan Gits 2.0 uitgetekend. “Dat is blijkbaar voer voor de geruchtenmolen, maar beide opdrachten staan los van elkaar. Twee jaar geleden waren er geen plannen voor een afbraak van het klooster”, gaat Demaré verder. “Toen de opdracht voor het masterplan uitgeschreven werd, heeft Koplamp zich kandidaat gesteld en het werd weerhouden. Dat het die erfgoedstudie in opdracht van de provincie had uitgevoerd speelde uiteraard in hun voordeel. Maar het is niet zo dat we bij de opmaak van die eerste erfgoedstudie al wisten dat dit bureau twee jaar later een masterplan zou mogen opstellen. De huisarchitect van het klooster heeft bovendien niks met Koplamp te maken. Ik vind net dat we blij mogen zijn dat de kloosterzusters van Gits zo vooruitstrevend zijn. Dankzij hen zal de site een mooie aanwinst vormen voor de gemeenschap. Bovendien zal door de afbraak van het klooster net de erfgoedwaarde van de kapel veel beter uit de verf komen. Nogmaals, het masterplan kan nog bijgestuurd worden. Maar soms moet je keuzes durven maken.”

Feedback geven over het plan kan nog tot eind augustus via de website van de gemeente Hooglede.